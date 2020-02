Bully

Nagyot fordult a világ a majdnem öngyilkosságba hajszolt kisfiú körül

A törpenövése miatt az iskolában kiközösített 9 éves ausztrál kisfiú élete álma valósult meg, amikor szombaton az ausztrál rögbi liga őslakos sztárjainak mérkőzését ő vezethette fel.

Mint ahogyan arról a ma.hi is beszámolt, a kisiskolás Quaden Bayles zokogva beszélt arról, hogy meg szeretne halni, mert folyamatosan zaklatják az iskolában.



Édesanyja a felvételen elmondta, hogy mindennaposak a fiát ért csúfolódások. A videó több tízmillióan tekintették meg és példa nélküli összefogást eredményezett.



Hugh Jackman színész azt üzente a fiúnak, hogy egészen biztosan sokkal erősebb annál, mint amit gondol magáról. A Boston Celtics török származású sztárja pedig meghívta a családot a csapat egyik mérkőzésére. Egy amerikai komikus egy nap alatt több mint 130 ezer dollárt gyűjtött össze, amelyet felajánlott a családnak, hogy Disneylandbe mehessenek.



Szombaton játszott barátságos mérkőzést az ausztrál rögbi liga őslakos sztárjaiból álló csapat Új-Zélanddal. A hazai csapatot a Quaden vezethette fel a csapatkapitánnyal óriási ováció közepette - számolt be a BBC. Majd rögbi labdát szorongatva egy közös fotón is pózolt az őslakos rögbi sztárokkal.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020