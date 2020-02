Adj egy kötelet, meg akarom ölni magam - videóra vette gyereke kétségbeesését az anya

Szívszorító videóval hívja fel a figyelmet egy ausztrál édesanya az iskolai zaklatás súlyosságára.



Yarraka Bayles videóra vette, ahogy a kisfia sírva azt mondogatja neki, hogy meg akar halni, mert bántják az iskolatársai. Quaden törpenövésű, ennek a fejlődési rendellenességnek az egyik leggyakoribb fajtája, az achondroplasia alakult ki nála.



Az anya szerdán elment a gyerekéért az iskolába, és nagyon megdöbbent, amikor a kisfiú már a kocsiban ülve sírva fakadt és szörnyű dolgokat mondott neki:



"Adj egy kötelet, meg akarom ölni magam... Szíven akarom szúrni magam... Azt akarom, hogy valaki megöljön..."



A nő felvette mindezt, majd megosztotta a Facebookon. A videóban azt kéri a szülőktől, hogy neveljék meg rendesen a gyereküket, mert a piszkálódások, szóbeli bántások ilyen szörnyűséget képesek kiváltani az "áldozataikból". Mint mondta, eddig próbálta ezeket a nehéz pillanatokat maguknak megtartani, de úgy érezte, a nyilvánossággal is meg kell osztania, miért veszélyes az iskolai zaklatás.

"Ilyen hatással van a terrorizálás egy 9 éves gyerekre, aki csak iskolába akar menni, hogy tanuljon és jól érezze magát, de minden egyes nap történik valami ilyesmi. Újabb zaklatás, újabb gúnyolódás, újabb bántások" - panaszolta az anya.



Korábban azt nyilatkozta, hogy kisfia már 6 évesen is végezni akart magával, ami nagyon megdöbbentette az anyát. Már akkor is elmondta neki, hogy ha egyszer meghal, nincs visszaút, ezért nem is szabad ilyenekre gondolnia, de Quadent olyan mélyen megbántják a gúnyolódások, hogy újra és újra az öngyilkosságot ismételgeti.



A megrázó felvételt már több millióan látták, azázezernél is többen megosztották. Anya és fia azóta rengeteg kedves üzenetet kapott ismerősöktől és idegenektől.

This is the hardest video I've watched. A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school. What is going on in our world? Let's rally behind Quaden & show him that not everyone is against him.Stay strong mate. 🙏🏼 full clip on his mums FB https://t.co/ckvX0wUuUx pic.twitter.com/4pojZ4wNpN