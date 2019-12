Színes

Arnold Schwarzeneggerrel karácsonyozott Vajna Tímea

Arnold Schwarzeneggerrel karácsonyozott Vajna Tímea

A veterán akcióhős közismerten remek viszonyban volt Andy Vajnával, többször is vendégeskedett a házaspárnál, majd a filmmogul halálát követően, a nehéz időkben sem hagyta magára barátja özvegyét. 2019.12.28 ma.hu

Férje halála után az Egyesült Államokba költözik Vajna Tímea. Az özvegy az ünnepeket is Kaliforniában töltötte, és meghívást kapott Arnold Schwarzenegger karácsonyi bulijára is.



"Arnolddal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk telefonon és e-mailen. Mondhatom, hogy jó baráti viszonyt ápolunk, így kaptam meghívást erre a különleges eseményre. Nem tagadom, nagyon sokat jelent nekem, hogy most is gondolt rám, és mindig számíthatok rá a nehéz pillanatokban is” – mondta Vajna Tímea a Blikknek.



A 72 éves filmsztár jó viszonyban volt Andy Vajnával, többször is vendégeskedett a házaspárnál, majd a filmügyi kormánybiztos temetésén beszédet is mondott.



"Kis túlzással egész Hollywood megjelent a partin. Arnold fia, Joseph Baena, legendás kollégái, Clint Eastwood és Sylvester Stallone, valamint ismert rendezők, producerek és színészek is kaptak meghívást az ünnepélyre. A lényeg az volt, hogy a közeli barátok és a kollégák gyűljenek össze az ünnepekre” – számolt be a részletekről az özvegy.