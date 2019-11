Család

Válóok? Erre érkezett haza az anyuka, aki egy kis időre az apára hagyta a gyereket

Mollie Harper éppen hazaérkezett a munkából, amikor majdhogynem elájult a látványtól. Történt ugyanis, hogy végre új hálószobájuk lett és a kisgyermeke is saját szobát kapott, ezért neki is is ki kellett vennie a részét a költségekből, és visszament dolgozni. Amíg sokáig kellett bennmaradnia, a férje, Lewis apukája vigyázott a kicsire. Már ha ez annak számít. Ugyanis a gyerek megkaparintotta Mollie sminkkészletét, és szépen, precízen nekiállt a beige színű szőnyeg átalakításának, majd jött a korlát és szinte az egész emelet. A fotókat az anya a közösségi oldalakon osztotta meg. A kommentelők egyre csak azt kérdezték, hol volt ez idő alatt az édesapa, hiszen egy ilyen alapos munkához bizony jó sok idő kell felügyelet nélkül. Sokak szerint ez már náluk válóok lett volna.