Áldás

Nézze, milyen rutinja van a szülőknek az 5 baba mellett! - videó

hirdetés

A videón látható meddő házaspárnak először 2 gyermeke is született, ám a családalapításukat több vetélés is kísérte. Mikor ultrahangra mentek, 5 kis életet is látott a szakorvos a nő méhében. Mint elmondták, mindenhol csak szíveket láttak dobogni a felvételen. Mivel sok kudarc kísérte útjukat, gondolták, hogy nagy valószínűséggel pár zigóta majd felszívódik, és jó eséllyel, ha nem vetél el az anya, akár egy gyermekük még születhet. Ehhez képest mind az 5 baba jól volt, végül 3 hónappal a születési időpontjuk előtt császármetszéssel világra segítették őket, most pedig mindannyian boldogan élnek!