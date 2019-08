Szülés

Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apuka

Harmadik gyermekét várta az a mindenórás édesanya, akihez szülési fájdalmai miatt kérték a mentők segítségét hétfő reggel. A helyszínre azonnal több mentőegység is indult, ám a baba nem várt, a szülés beindult. A rutinos mentésirányító bajtárs telefonon instruálta a bejelentő apukát, aki világra is segítette gyermekét, ám ekkor jött a neheze! A magzat nyakára ugyanis szorosan rátekeredett a köldökzsinór, ami csaknem a baba életébe került. A vonal végén levő szakember lépésenként magyarázta mi ilyenkor a teendő, apuka pedig elképesztő lélekjelenléttel és nyugalommal szabadította ki gyermekét a szorult helyzetből. A kiérkező mentők végül az egészséges újszülöttet és anyukáját is stabil állapotban szállíthatták kórházba. Gratulálunk!