Pszichológus

Ezt lehet kezdeni a sikertelen felvételivel

hirdetés

A sikertelen felvételi lehet mozgósító erejű is, de a kudarc okozta bűntudatot nem érdemes fokozni a gyerekben - erről beszélt Makai Gábor klinikai szakpszichológus az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A sikertelenség és a kudarc nem ugyanaz. Egy sikertelen felvételi megsokszorozhatja a fiatal erőforrásait, vagy éppen segíthet újrafogalmazni céljait. Ettől nem kell félteni a gyermekeket. Lehet, hogy éppen arra van szükségük, hogy megtapasztaljanak valami mást, újat - mondta a szakember.



A kudarcélmény ugyanakkor szorongást, önértékelési zavarokat okozhat, amit a szülői elvárások még fel is erősíthetnek. A gyerek éppen eléggé bünteti magát a kudarc miatt, nem szabad a szülőnek még tetéznie is ezt. Ilyenkor inkább segítségre van szükség - mutatott rá Makai Gábor.