Állati

Zseniálisan vágott vissza egy kommentelő a pitbullos versre

Ezzel a poszttal kezdődött minden

Több int egy évtizede jelent meg Tóth Krisztina Állatságok című kötete, amely vicces, ironikus verseket tartalmaz olyan különleges vagy messzi tájakon élő állatokról, mint az aguti vagy a fossza. Ebben a kötetben szerepel egy pitbull-vers is, amely bekerült egy harmadikosoknak szánt kísérleti tankönyvbe is. A vers miatt a költő már életveszélyes fenyegetést is kapott. Az ügyben megszólalt Nyáry Krisztián is anno. Úgy látszik, a helyzet változatlan, a vers rendre előkerül, és Tóth Krisztina kapja a támadásokat.

Itt a válaszvers

Jó reggelt kedves Krisztina,

Nem áll jól a hiszti ma.

Tedd el magad holnapra,

Vagy inkább a hónapra.

Törjön toll a kezedbe,

Hogy jut ilyen eszedbe?