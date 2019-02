Állati

Mennyivel jobb a Valentin-napi virág árát egy jó ügyre költeni?

hirdetés

Virág helyett inkább adományozzanak a szerelmesek és mentsenek meg egy szál virág árával kutyákat! A segítség összeköt! Sőt, ha meg nincs Valentinod idén, akkor legyen egy rászoruló kutyus akit megajándékozol! Maga Bálint gazda is népszerűsíti a kezdeményezést, hogy idén a Bálint-napon ezúttal ne csokira/plüssre/szivecskés izére költsünk.

Noha az eredeti bejegyzés írásakor, 2019.01.24-én 20 élet megmentésére nyújtott még csak fedezetet a beérkezett összeg, addig 5 napra rá, január 29-én már az egri menhelynek megszavaztak 20 átvételre kerülő kutyát, és ha lesz még azon felül is keret, akkor további gyepmesteri telepekről mentik majd le a keretet. Többek között az ózdi és a püspökladányi is szóba került.



Hajrá!



Ha ti is hozzájárulnátok egy-egy újabb esélyének megteremtéséhez, az alábbi számlaszámon vagy Paypal elérhetőségen keresztül tehetitek meg. Fontos, hogy szerepeltessétek a megjegyzés rovatban, hogy "Valentin", mert ez alapján tudják az összegeket a projekthez rendelni.



Eszkuláp Egyesület

Magnet Bank

16200223-10054165

"VALENTIN"

PayPal: eszkulap2016@gmail.com

IBAN: HU 45 1620 0223 1005 4165 0000 0000

BIC: HBWEHU