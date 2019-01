Állatkínzás

Hidegvérrel gyilkolta le egy férfi az anyjuk után síró bocsokat - videó

Nem sejtették, de a macik egy vadvédelmi program keretében kamerás megfigyelés alatt álltak, így a mészárlásról felvétel is készült. 2019.01.30 18:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 41 éves Andrew Renner, és 18 éves fia, Owen Renner még tavaly áprilisban követte el iszonyú tettét az alaszkai Esther Island szigeten - írta a Huffingtonpost. A két férfi az állatok rejtekhelyére ment, majd a fiatalabbik hidegvérrel agyonlőtte az anyamedvét. Ekkor figyeltek fel két medvebocs kétségbeesett vonyítására. Az apa hidegvérrel agyonlőtte a bocsokat is, majd megpróbálták elrejteni a tetemeket.



Megdöbbentek, mikor megtalálták az állatokon a nyomkövetőt, de reménykedtek abban, hogy sosem hozzák nevüket összefüggésbe a mészárlással. Nem sejtették, de a macik egy vadvédelmi program keretében kamerás megfigyelés alatt álltak, így szörnyű tettükről videófelvétel is készült.



Most ítélték el őket. Az apa 3 hónap börtönt, a fiú felfüggesztettet kapott, valamint tetemes pénzbüntetéssel fizetnek tettükért.