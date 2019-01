Állati

Megosztotta a kutya a takaróját, hogy kóbor társa se fázzon

Lana még csak nyolc hónapos volt, de már így is kemény élete volt: az utcán jött a világra, de nem sokkal ezután az anyja elpusztult és egyedül maradt. Ezt az időszakot biztos, hogy soha nem fogja elfelejteni. Lehet, hogy ezért is próbált olyat tenni, amitől az egész internet népe egy emberként olvad el - írta a kutyafan.hu.

Tavaly mentették meg az utcáról, ezután pedig Suelen Schaumloeffelhez és vőlegényéhez került. A pár nagyon szereti a kutyákat, így Lanának is mindent megadtak, hogy boldog élete legyen. Így is lett - a kutyus szuper életet él.

De ennek ellenére Lana nem felejtette el, hogy milyen keserves élete volt az utcán. Az eset télen történt, Brazíliában pedig éjjelente a fagypontot is súrolja a hőmérséklet. Suelen ezért is tett egy jó meleg takarót kedvence óljába, hogy biztos ne fázzon meg.



Az egyik nap azonban különös dologra figyelt fel a gazdi. Lana ugyanis kihúzta maga alól a plédet és egészen a kerítésig vitte azt, hogy egy – az utcán élő kutya elérje és ráfekhessen az esti hidegben.

Az egykori kóbor kutya így próbált segíteni a sorstársán.



A gazdi készített egy fotót az esetről, amit feltöltött az internetre és a sztorija nagyon gyorsan elterjedt. Suelen és párja próbáltak barátkozni a kóbor kutyussal, de egyszerűen nem tudtak a közelébe férkőzni. Szegény eb nagyon félt az emberektől, így nem tudták befogadni.



Ezért úgy döntöttek, hogy tesznek ki neki is egy meleg plédet, adnak neki enni és inni.



Hát nem a kutyák a világ legfantasztikusabb élőlényei? Határtalanul képesek szeretni és nagyon sokat tanulhatnának tőlük az emberek.