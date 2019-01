Meghatódott az új esküvői ruhaszalon kirakatán a kerekesszékes lány

Beth Wilson, aki 5 éve kerekesszéket használ, követendő példának tartja ezt a gesztust. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen kirakatot látott, és ennek hangot is adott a közösségi oldalán - szúrta ki az Index.



Az Independentnek nyilatkozva azt mondta, hogy a kerekesszékesek gyakran láthatatlannak érzik magukat, mert nem látják magukat a médiában, és főleg nem szép ruhákban.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn't be exciting but it's the first time I've ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf