Nem a méret a lényeg

A kutatók szerint a nagy fenekű nők egészségesebbek és okosabbak!

Az oxfordi egyetemen készült tanulmány szerint a nagyobb fenékkel megáldott nők kevésbé fogékonyak a betegségekre és okosabbak is, mint a kis- vagy közepes fenekű nő társaik. 2019.01.05 09:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az oxfordi egyetemen nemrégiben készült tanulmány szerint a nagyobb hátsóval rendelkező nőknek kevesebb esélyük van krónikus betegségek kifejlődésére és okosabbak, mint a kis vagy közepes méretű fenékkel rendelkezők - írta a ferfibarlang.hu a bidista.com híre alapján.



A tanulmány kimutatta azt is, hogy a nagyobb fenék alacsonyabb koleszterinszintet eredményez a hormonok miatt, amelyek hozzájárulnak a cukrok gyorsabb lebontásához.



Továbbá arra a következtetésre jutottak, hogy ezeknek a nőknek a cukorbetegségre és a szívbetegségekre is kisebb az esélyük, mint a másik csoportnak. Ez az előny pedig az ő szervezetükben nagy mennyiségben megtalálható Omega-3 zsírsavaknak köszönhető. A jobb agyműködés is ezen zsírsavaknak tudható be.



A Kardashian-családot elnézve ők bizonyára nagyon egészségesek lehetnek.