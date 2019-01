Lelki métely

A lelki terror is bűncselekmény mostantól Írországban

A lelki terror is bűncselekmény mostantól Írországban

Kedden lépett életbe az új családon belüli erőszak elleni törvény Írországban, ami szerint a fizikai erőszak mellett a lelki terror is bűncselekménynek számít.

Az Index cikke szerint ebbe beletartozik például a kontrolláló és irányító magatartás, az elszigetelés és fenyegetőzések. Az ír igazságügyi- és esélyegyenlőségi miniszter szerint ezek ugyanannyira károsak, mint a fizikai bántalmazás, és az új törvénnyel ezt ismerik el.



Egy 2014-es uniós felmérés szerint az ír nők 34 százaléka szenvedett már el lelki bántalmazást partnerétől.



Írország nemzetközi családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó szervezete adatai szerint 2017-ben 15 833 bejelentést kaptak családon belüli erőszakról, ebből 10 281 esetben volt lelki terror.



2010-től Franciaországban is bűncselekménynek tekintik a lelki bántalmazást, a büntetés maximum három év börtön lehet és 45 ezer euró (kb. 14 és fél millió forint). 2015-től Angliában és Walesben is bűntényt követ el az, aki kényszeríti vagy kontrollálja partnerét valamiben, 2018-tól pedig Skóciában is.