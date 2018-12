Állati

Kutyatartás albérletben?

Mindannyian imádjuk kedvenceinket és fontos számunkra, hogy minél több időt velük tölthessünk. Sokszor viszont problémát jelenthet, ha albérletben lakunk. Mi fér mégis bele és mi nem? Van-e jogi háttere a dolognak?

Engedélyezett-e albérletben kutyát tartani?

Sokan megtapasztaltuk már, hogy milyen problémás kisállattal albérletet keresni, főleg ha kutyáról van szó. A legtöbb ingatlantulajdonos teljesen elzárkózik annak gondolatától, hogy lakását háziállat baráttá tegye, ez pedig nagyon megnehezíti a folyamatot. Ha kutyussal szeretnénk költözni, olyan albérletet kell találjunk, amely tulajdonosa nem ellenzi a kisállat érkezését.



Habár ez sokszor egy rendkívül időigényes folyamat, számos weboldal létezik pont ezekre a helyzetekre. Ha Te is ebben a helyzetben vagy éppen, a következő weboldalakat érdemes megnézned: léteznek külön erre a célra létrehozott weboldalak és egyéb keresőmotorok is, ahol az ‘állatbarát’ szűrőt használva kifejezetten csak állatbarát ingatlanokat listáznak.



A kitartó keresés mellett nem elvetendő ötlet a leendő főbérlő meggyőzése sem. Sok ingatlantulajdonos különbséget tesz kis és nagytermetű kutyák között, így első lépésként érdemes rákérdeznünk a pontos kikötésekre. Jó ötlet emellett kedvencünk bemutatása: ha valóban egy jólnevelt háziállatról van szó, van rá esély hogy a találkozó után meggondolja magát a tulajdonos. Hasznos lehet emellett egy ajánlólevél beszerzése a korábbi főbérlőtől vagy egy magasabb értékű kaució felajánlása arra az esetre, ha mégis valamilyen kárt okoznánk. Sokszor pedig az is segíthet helyzetünkön, ha professzionális takarítót hívunk, így nem kell a tulajdonosnak az atkák és a felhalmozódó szőr miatt sem aggódnia.

Albérletet, de mégis hol?

Albérletkeresés során fontos az elhelyezkedést is szem előtt tartanunk. Kutyatulajdonosként rendszeresen sétáltatnunk kell majd kedvencünket és gondoskodnunk kell arról is, hogy játékigényét is kielégítsük. Érdemes olyan környéken lakást keresnünk tehát, ahol a közelben jó sétáltatási lehetőségek adódnak, például parkok közelében. Ha ez mégsem sikerülne, mert például fontos számunkra, hogy a belvárosban éljünk, vegyük sorra a közeli kutyafuttatókat - ez a kereső például kiváló erre a célra.

De van-e mégis jogi háttere?

Sokunknak eszébe sem jut, mégis létezik törvény az egy háztartásban élő kutyák számának szabályozására, ez pedig a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.) számú kormányrendelet. Ennek értelmében a kistestű (20 kg-ig) kutyáknak legalább 10 négyzetméterre, közepes testűeknek (20-40 kg között) 15 négyzetméterre, nagytestű kutyáknak (40 kg felett) pedig 20 négyzetméter szabad mozgástérre van szüksége.



Amennyiben több kutyát tartanánk egyszerre, más a helyzet: 6 négyzetméter szabadon bemozogható hellyel kell számolni kisállatonként.



Érdemes tehát kutyavállalás előtt ennek jogi hátterét is szem előtt tartani.



Most viszont tételezzük fel, hogy a nehezén túlvagyunk: sikerült megtalálnunk a vágyott, háziállat barát albérletet és a törvénynek is eleget tettünk. Mit tehetünk még annak érdekében, hogy kedvencünk a lehető legjobban érezze magát új lakhelyén?





Az új környezet

Költözés után nagyon fontos, hogy kedvencünk minél hamarabb megszokja az új környezetet. Érdemes az első pár napban többet játszani velük, jutalomfalatokkal kedveskedni és több figyelmet rájuk szánni.

Nagyon fontos a sétáltatás

Ha kutyánknak kis mozgástere van otthon, gondoskodnunk kell arról, hogy mozgásigényét megfelelően kielégítsük. Amennyiben nincs elég időnk sétálni vinni az ebet, érdemes segítséget kérni: kutyasétáltatóra bízni vagy kutyanapközibe vinni.

Figyeljünk oda a higiéniára

Kedvencünk és saját érdekünk egyaránt az is, hogy a lakás tisztaságát megőrizzük. Sétáltatás után érdemes tappancsukat megtisztítani, de időnként érdemes őket megfürdetni, kutyakozmetikushoz vinni őket. Fontos, hogy edényeiket, játékaikat és fekvőhelyüket rendszeresen tisztítsuk, illetve a rendszeres szellőztetés is. Ha pedig szagproblémákba ütköznénk, jó ötlet lehet egy illatosító, vagy párásító beszerzése.



Gazdiként lakást keresni nem könnyű helyzet, de kitartással és egy kis kreativitással minden megoldható. Reméljük cikkünkkel legalább egy kicsit hozzájárultunk a folyamat sikerességéhez.