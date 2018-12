Érzékelővel ellátott ruhákat adtak nőkre, hogy kiderüljön, hányan tapizzák őket a szórakozóhelyeken - videó

Reklámkampány elemeként készült, de így is figyelemreméltó eredménnyel zárult egy brazil kísérlet, melyben érzékelőkkel szereltek fel egy ruhát, majd ráadták olyan nőkre, aki elmentek este bulizni egy klubba Brazíliában, hogy kiderüljön, hányan fogdossák és érintik meg őket a tömegben.



A Schweppes által indított kampány célja azoknak a férfiaknak a meggyőzése volt, akik korábban felvett interjúk során magabiztosan állították, hogy a nők fogdosása nem része a helyi klubszíntérnek - számolt be róla a 444.hu.

A Ruha a Tiszteletért projekt keretében ezért érintésre és fogásra érzékeny érzékelőkkel szereltek fel egy ruhát, és a kutatók valós időben követhették, hogy mi történik vele, illetve viselőjével a tömegben.



Mindössze négy óra alatt a három nőt összesen 157 alkalommal érintették meg kéretlenül a klubban:

Title: The Dress for Respect

Client: Schweppes

Office: @OgilvyBrasil



See more design work here: https://t.co/plNvU4NFAw#ClientWork pic.twitter.com/8QRDU960uh