Tragédia

Ilyenek most a félárva hajdúszoboszlói hármasikrek - így élnek apjukkal

Már lassan egy éve, hogy nem sokkal születésük után édesanyjuk elhunyt. A kicsik apja azóta is éjjel-nappal hajt, hogy mindent megadhasson gyermekeinek. 2018.11.30 14:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Léna, Mira és Milán már lassan egyévesek lesznek. Apukájuk, Tamás szerint boldog, kiegyensúlyozott gyerekek, annak ellenére is édesanyjukat nem sokkal születésük után elvesztették - mi is beszámoltunk az esetről, sokáig figyelemmel kísértük a kicsik életének alakulását.



Egy évvel ezelőtt ugyanis a szülések alig egy százaléka után fellépő HELLP-szindróma súlyos vérzéses szövődményével kezelték édesanyjukat, Lettit. Újraélesztették és átmenetileg stabilizálni tudták az állapotát, de a szülés után néhány órával ismét leállt a keringése, Letti elhunyt.



A családapa egyedül maradt a három csöppséggel, de a családon és ismerősökön kívül a Tündérkör Alapítvány is a segítségére sietett. Tóth Ferenc, az alapítvány kurátora a Blikknek azt mondta, soha nem felejti el azokat a napokat és máig segítenek az édesapának. Facebook-oldalukon ismét friss fotók találhatók a kicsikről.

Tamás ismét munkába állt, reggeltől estig és estétől reggelig hajt a kamionjával, hogy mindent megadhasson a babáknak.



"Sokszor nagyon elfáradok, de boldogan teszem a dolgom, hiszen három isteni okom is van a mosollyal teli fáradtságra. A kicsik imádnivalóak, növekszik a fogacskájuk, gügyögnek, nevetnek, szemmel láthatóan élvezik az életet! Ezért is megyek annyit, hogy élvezzék, hogy mindenük meglegyen, de persze, azt sem felejtem el, hogy az egész ország segített nekik!" - mondta az édesapa a Blikknek, aki az adományokból összegyűlt összeget továbbra is lekötve tartja, hiszen a kiszemelt telek tulajdonjoga még mindig tisztázatlan.



"A kiszemelt telek három oldalán is rokonok, szeretteink élnek, így mindenfelől segítő kéz lenne. Ezért ragaszkodunk ennyire ehhez a házhoz, hiszen akik segítenek nap mint nap a kicsiknek, záros időn belül ott lennének, ha szükség van rájuk" - tette hozzá az apuka.



Tamás reméli, hogy mihamarabb tisztázódik minden és végre elkezdődhet az építkezés. Addig is dolgozik, vagy a kicsikkel tölti az idejét. A bajban segítséget nyújtó adományozóknak pedig megígérte, hogy ők is minden jótékonysági koncerten vagy adománygyűjtésen ott lesznek az ikrekkel.