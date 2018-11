Sztárhír

Robert De Niro 20 év után elválik feleségétől

Húsz évi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.



A Dühöngő bika, a Taxisofőr és a hamarosan a mozikba kerülő Joker sztárja 1997-ben házasodott össze Grace Hightowerrel, akit egyebek mellett Az újságosfiú és a Precious - A boldogság ára című filmekből ismerhet a közönség. A házaspárnak két gyermeke született, fiuk 20 éves, kislányuk pedig hat.



Már korábban is szakítottak egyszer, De Niro 1999-ben el is indította a válást. Öt évvel később azonban megújították egymásnak tett házassági fogadalmukat.



De Niro első felesége Diahnne Abbott volt. Az 1976-ban megkötött és 12 évig tartó frigyből egy közös gyermekük született, és De Niro adoptálta Abbot kislányát is. A színésznek még két gyermeke van: korábbi barátnőjétől, Toukie Smith divatmodelltől ikerfiai születtek.



A 63 éves Hightowernek az első férje a 75 éves De Niro.