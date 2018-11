Gólyahír

Leopárdmacska született a debreceni állatkertben

Palawan-szigeteki leopárdmacska (Prionailurus bengalensis heaneyi) született a debreceni állatkertben. A ritkaságnak számító állatot kedden sajtótájékoztatón mutatták be.



Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: komoly előkészítő munkát követően a magyarországi állatkertek közül egyedüliként a debreceni vesz részt - alapító tagként - a Fülöp-szigetekről származó leopárdmacska európai fajmentő programjában.



Hozzátette: a berlini, a plzeni, a prágai és a debreceni állatkert összefogásaként megvalósuló tenyészprogram célja, hogy idővel a Palawan-szigeteki leopárdmacskát visszatelepítsék eredeti élőhelyére. Ennek előfeltétele, hogy egy stabil, mintegy 50 egyedet számláló állományt érjenek el.



A leopárdmacskáknak ez az alfaja rendkívül ritka, a világ öt állatkertjében jelenleg csupán 15 egyed van - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a debreceni állatkertben egy fiatal tenyészpár él, így a fajmentő programhoz a következő években még 8-10 utóddal szeretnének majd hozzájárulni.



Nagy Gergely Sándor ismertetése szerint a leopárdmacska a természetes élőhely szűkülése és az illegális kereskedelem miatt szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kihalással fenyegetett fajokat tartalmazó vörös listáján és a Washingtoni egyezmény (CITES) függelékében is. A nőstény 60-70 napos vemhességet követően ad életet utódjának, a kicsik súlya a születést követően mindössze 180-300 gramm, a felnőtt példányok pedig egy jól fejlett házimacska súlyát érik el. Tizenhárom-tizennégy hónapos korukra válnak ivaréretté, és tizenhárom-tizenöt évig élnek.



A leopárdmacska a nevét onnan kapta, hogy mintázatában már egészen fiatal korában is mutatja távoli rokonának, a leopárdnak a külalakját, illetve fenotípusát - fogalmazott az ügyvezető, aki elmondta azt is: a héthetes hím kölyök súlya jelenleg 80 dekagramm, neve egyelőre nincs, étvágya nagyon jó, szülei pedig féltő gondoskodással nevelik. A kölyköt jó idő esetén már a látogatók is megnézhetik az állatkert kisragadozó-házában - tette hozzá.