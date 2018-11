Elképesztő ötlet

Tényleg kapni előre feltört tojást?

Annak ellenére, hogy a tojás általában a saját természetes csomagolásában érkezik, sokaknak ez gondot okozhat. Legalább is úgy tűnik, elnézve ezt a lenti "termékfejlesztést", amely a csomagolása szerint előre feltört tojást tartalmaz. Pontosan egy darabot. Azt ígérik, így nincs maszatos kéz, csak melegíteni kell és kész is. Gyors és finom. Ám elnézve a dobozát, elég fura a fiatalember nyaka, és a fordítások se egészen pontosak, így bizony nagyon is elképzelhető, hogy ebből a dologból csak ez az egy fotó készült.