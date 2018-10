Elképesztő képsorok

Látta már, mit művel egy magzat az édesanyja hasában? - videó

Az édesanyák jól ismerik az érzést, mikor a magzat mozog, vagy rúg. Persze elképzelni ilyenkor is nehéz, milyen buli történik odabenn, de most a fejlett képalkotó-eljárásoknak köszönhetően már kiváló minőségben láthatjuk is, mit művelnek a magukat próbálgató babák.