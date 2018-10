Állati

Macska pofátlankodott a divatbemutatóra és ellopta a show-t - videó

hirdetés

Isztambulban tartották a héten az Esmod International Fashion Show-t, amelyre a világ minden szegletéből vártak divatipari szakembereket. Ám úgy tűnik, egy macska is meghívást kapott, vagy minden bizonyára elolvasta a "catwalk" feliratot, így úgy gondolta, hogy a kifutó az konkrétan neki készült és nem szégyellt végigmenni rajta - sőt mit több, egy kis nyalakodás is belefért. Ha nem ilyen hangos a zene, még talán szundított is volna egy kicsit. De végül úgy rabul ejtette mindenki szívét, hogy ekkora rivaldafényben biztosan nem tudta volna álomra hajtani a fejét.