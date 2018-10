Kultúra-divat

Fashion Week - A magyar és a nemzetközi szakma népszerű képviselői Budapesten

A magyar és nemzetközi szakma legnépszerűbb képviselővel rendezik meg október 25. és 27. között a II. Budapest Central European Fashion Weeket a Várkert Bazárban.

A 2019-es tavaszi-nyári kollekciókat bemutató esemény programjaira a magyar tervezők mellett meghívást kaptak a régió dizájnerei, illetve divatszakértők, hírességek és influencerek is - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A három nap során Budapestre érkezik például az olasz Vogue újságírója, Alberto Calabrese, a több mint 660 ezer követővel rendelkező influencer, Bryanboy és Sita Abellan híres modell is.



A divathét programját tovább színesítik a témához szorosan kapcsolódó események, prezentációk, valamint a fiatal tehetségeknek szervezett Young Talents-bemutatók.



A szervezők egyik fő célkitűzése, hogy a magyar főváros még aktívabban bekapcsolódjon a divatipar nemzetközi vérkeringésébe, erősítve ezáltal a nemzetközi kapcsolatokat. Ennek egyik első lépéseként a Magyar Divat & Design Ügynökség három évre szóló stratégiai megállapodást kötött az olasz nemzeti divatintézettel, a Camera Nazionale della Moda Italianával.



A közlemény idézi Bata-Jakab Zsófiát, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy a közeljövőben nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a divatipar korszerűsítésére, a gyártásfejlesztésre, az oktatásra, illetve kiemelt figyelmet fordítanak mentoring programjaik elindítására, valamint a fiatal tehetségek támogatására is.