Szeretet

Megható: férjétől kapott vesét Tina Turner

A világhírű énekesnő hamarosan megjelenő önéletrajzából kiszivárgott részlet szerint Turner veséi 2016-ban már alig működtek. Már az eutanázián is gondolkodott, amikor férje felajánlotta, hogy odaadja az egyik veséjét.



Nem sokkal később sikeresen átesett a veseátültetésen - tudósított az RTL Klub.



Tina Turner a könyvben ír az első, 16 évig tartó házasságáról is. Eszerint annyira rossz volt a viszonya Ike Turnerrel, hogy egyszer még az öngyilkosságot is megkísérelte.