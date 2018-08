Színes

'A WC-re is testőrrel megyek' - Pásztor Anna megdöbbentő vallomása

"Előállt az a helyzet, amit Magyarországon még soha nem láttam, egyedül talán Kovács Ákosnál a VOLT Fesztiválon egyszer, mégpedig, hogy a Toi-Toi wc-re is testőrrel megyek. Ott áll egy kétajtós szekrény a mellékhelyiség előtt, amíg bent vagyok” – mesélte Pásztor Anna nevetve a TV2 sajtóeseményén. Az énekesnő persze tisztában van vele, hogy az életveszélyes fenyegetés nem játék.



"Elképesztően mérges vagyok és frusztrált, mert szeretném szemtől szemben megkérdezni ettől az embertől, hogy mi a baja” - mondta az énekesnő, aki meg is próbált beszélni a férfival, aki rá akart támadni.



"Amikor a feljelentést meg kellett tennem a rendőrségen, le akartam menni a fogdába, de nem engedték. Pedig kíváncsi vagyok rá, mi volt a terve, s hogy tényleg meg akart-e szurkálni”.



Pásztor Anna több veszélyes helyzettel is szembesült már, de azt nehezen dolgozza fel, hogy egy magyarországi koncertjén akartak rátámadni.



Zaklatója jelenleg is rácsok mögött van, augusztus elején rendelték el 30 napos elzárását.



"Ügyfelem továbbra is jól van, legalábbis a körülményekhez képest. Igazságügyi elmeorvosi szakértőt még nem rendeltek ki hozzá, így a vizsgálata még nem történt meg. Hamarosan lejár a letartóztatása, nem tudni, addig a hatóság felkér-e egy szakértőt” – nyilatkozta a férfi ügyvédje a Blikknek.