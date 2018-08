Állati

Festőnek állt a bécsi állatkert nőstény óriáspandája

Festeni kezdett Yang Yang, a bécsi állatkert nőstény óriáspandája. A mázolmányokat 490 euróért (160 ezer forint) árusítják egy közösségi finanszírozási projekt keretében, hogy a bevételből könyvet jelentessenek meg az óriáspandák bécsi történetéről. 2018.08.27 12:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Schönbrunni Állatkert hétfői közleménye szerint kereken 100 "festményt" várnak Yang Yangtól, a műveket az eredetiséget igazoló okmánnyal együtt árusítják a startnext.com oldalon. Ha október 9-ig összejön a várt 25 ezer euró (8 millió forint), megjelenhet a fotókkal gazdagon illusztrált kétnyelvű összefoglaló kötet az osztrák fővárosba került pandák történetéről.



Yang Yang, amely elsőként, 2003-ban érkezett Bécsbe párjával, Long Huival, a kulisszák mögött alkot egy rácson keresztül, az állatgondozók tartják neki a papírt, amelyet összepingál. Eveline Dungl zoológus szerint a többszörös anya élvezi a festegetést, alig várja, hogy megkapja a külön e célra barkácsolt bambuszecsetet, és ha nincs egyéb teendője, egymás után akár több képet is készít. Stílusa változó, az óriáspandák bundájához illően azonban csak kétféle színt használ, feketével fest a fehér alapra. Munkáját sárgarépával és édesburgonyával jutalmazzák.



A kiadni szándékozott album Daniel Zupanc állatfotós képeiből válogat, aki több mint 10 éve fényképezi az óriáspandákat Bécsben.



A projekt keretében külön díjazás ellenében meg lehet tekinteni a schönbrunni pandaház hátsó fertályait, és bekeretezve meg lehet vásárolni a pandák rágásnyomait viselő bambuszrudakat is.



A Schönbrunni Állatkertben nem Yang Yang az első lakó, amely festőnek állt: Nonja, a tavasszal 42 évesen elhunyt nőstény orangután is számos képet festett az 1990-es években, amelyekkel világhírűvé vált.