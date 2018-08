Életmód

Ismét elvonóra vitték Ben Afflecket

2018.08.26 03:49 ma.hu

A napokban azonban egyre többször jelent meg nála volt felesége Jennifer Garner, akivel 2015-ig voltak házasok és a mai napig nagyon jó a kapcsolatuk. Jennifer több alkalommal is rengeteg alkoholt hozott ki Ben házából és valószínűleg kérte, hogy ne essen vissza, azonban ez nem sikerült. Tegnap délután Garner és egy ismeretlen nő ismét Ben házához ment, majd a színészt az elvonóra vitték, aki nem is tiltakozott ez ellen.



Affleck-et már kezelték függősége miatt korábban, sőt még motorbalesetet is szenvedett, mivel ittasan vezetett - írta au atv.hu.