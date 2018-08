Állapot

Egyszerre lett 16 nővér állapotos egy arizonai kórházban

Baby boom robbant egy arizonai kórházban, ám korántsem az újszülött osztályon. Tizenhat ápolónő lett egymás után állapotos a Mesa városban található Banner Desert Orvosi Központ intenzív osztályán.



Paige Packard főnővér a sajtókonferencián elmondta, nem beszéltek meg semmit a lányok. Tudta, hogy többen közülük termékenységi kezelésen esett át, majd már csak arra eszmélt fel, hogy mindenki állapotos körülötte. A nagyarányú babaáldás csupán egy boldog véletlen egybeesés.

Megünnepelték az anyukákat

A nővérkék már lépéseket is tettek annak érdekében, hogy terhesbaráttá alakítsák át a büfét és az éttermet. A salátabárban például van már külön savanyú uborka és olívabogyó is.



Már a betegek figyelmét is felkeltette, hogy szinte minden nővérke pocakja egyre nagyobb. Bár sokak szerint biztosan új, jóképű orvos érkezett az intézménybe, a helyzet valójában aggasztó. Ugyanis eddig is komoly ápolóhiány sújtotta a kórházat, most pedig egyszerre 16 dolgozó megy szülési szabadságra és gyesre. Mind a 16 nővér a három legkritikusabb ellátási egység szakembere, így komoly gondban lesz az intézmény és a betegek is.