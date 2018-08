Így nézne ki Homer Simpson a valóságban - fotók

Miguel Vasqez amerikai modellkészítő már évek óta foglalkozik azzal, hogy elkészítse a világ leghíresebb rajzfilmfiguráinak valóságos mását.



Íme, legfrissebb munkája, Homer Simpson.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC