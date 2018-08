Scwarzenegger

Nem engedték be a Terminátort egy Andrássy úti luxusboltba

Több mint két hete Budapesten van Arnold Schwarzenegger. A Terminátor több helyen is felbukkant már, örültek is neki az emberek nagyon. A napokban azonban kapott egy csúnya elutasítást, a biztonsági őrök ugyanis nem engedték be egy Andrássy úti Gucci üzletbe.



Az őrök nagyon szabálykövetőek voltak, közölték a világsztárral, hogy addig nem mehet be, míg valaki ki nem jön, ugyanis már túl sokan tartózkodnak az üzletben.



"Nagyon gáz volt. Mi a boltból csak néztük az ajtó előtt meglepetten toporgó Arnoldot, és próbáltuk meggyőzni a személyzetet, hogy engedjék be, mert többen is szerettek volna vele egy közös fotót készíteni" - mesélte a Borsnak az üzlet egyik látogatója.