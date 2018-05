Éljen!

Hercegi esküvő: kimondták a boldogító igent

hirdetés

Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorban, a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai hitvesének, Meghan Markle-nak.



Harryt és Meghan Markle-t Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága eskette a ceremónián, de szenvedélyes beszédet tartott Michael Curry, Chicago püspöke, az anglikán világunió amerikai tagozatának számító episzkopális egyház vallási vezetője is.



A szertartáson az amerikai zenekultúra is szerepet kapott: az ősi egyházi himnuszok mellett felcsendült a Stand By Me, Ben E. King, az amerikai soul néhai klasszikusának dala az amerikai The Kingdom Choir gospelkórus előadásában.



A Szent György-kápolnában a királyi család tagjai mellett hatszáz meghívott vendég foglalt helyet, köztük a film, a sport és a zene több világsztárja.



Feltűnt a vendégek között George Clooney hollywoodi filmcsillag és felesége, Amal Clooney, Sir Elton John, a brit rock veterán sztárja, aki szoros baráti kapcsolatot ápol Harryvel és bátyjával, Vilmos herceggel - Harry esküvői tanújával -, valamint David Beckham, a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori ünnepelt sztárja és felesége, Victoria Adams, minden idők egyik legsikeresebb lánybandája, a Spice Girls volt énekese.



Jelen volt Harry nagymamája, a 92 esztendős II. Erzsébet királynő és 97 éves férje, Fülöp edinburghi herceg is. Fülöp nemrégiben csípőprotézis-műtéten esett át, de az udvar szerint jelenléte az esküvőn egy percig sem volt kétséges.



Nem volt ott ugyanakkor Meghan Markle édesapja, Thomas Markle, aki a héten szívműtéten esett át, így nem tudott mexikói otthonából Londonba utazni leánya esküvőjére.



Meghan Markle-t, aki egy 1950-ben készült Rolls-Royce Phantom IV autóval érkezett a Szent György kápolnához, Károly herceg kísérte az oltárhoz.



A jelen volt a ceremónián Meghan Markle édesanyja, Doria Ragland, aki Los Angelesből utazott Nagy-Britanniába a héten, és az esküvő után Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő társaságában hagyta el a kápolnát.

A ceremónián fontos szerepet kaptak Vilmos és felesége, Katalin hercegnő gyermekei is.



Középső gyermekük, a hároméves Charlotte hercegnő volt az egyik koszorúslány, Charlotte bátyja, a hamarosan ötesztendős György herceg pedig a hasonló feladatokat ellátó page boy, vagyis esküvői apród tisztségét tölthette be.



Az esküvőn - Charlotte hercegnővel és György herceggel együtt - hat koszorúslány és négy fiúapród vett részt, köztük Brian Mulroney volt kanadai miniszterelnök két unokája.



Meghan Markle esküvői ruháját Clare Waight Keller, a Givenchy divatház brit művészeti igazgatója tervezte.



Harry és Meghan Markle az esküvő után a Sussex hercege és hercegnője címet kapta II. Erzsébet királynőtől.



A Sussex hercege és hercegnője cím nem okozott meglepetést, mivel a szakértői konszenzus és a fogadóipar mindig is ezt tartotta a még nem foglalt hercegi titulusok nem túl széles választékán belül a legvalószínűbbnek.



Harry herceg felesége egyben jogosulttá vált az Ő királyi fensége (Her Royal Highness) címre is, tekintettel arra, hogy férjének is a királyi fenség megszólítás jár.



Harry herceg és hitvese az egyórás esküvői ceremónia után nyitott hintón, a királynő öt hasonló hintót számláló Ascot Landau "flottájának" egyikén félórás körutat tett Windsor utcáin, a többszázezres tömeg hatalmas üdvrivalgása közepette. A hintók onnan kapták nevüket, hogy II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg ezekkel a hintókkal hajtat a legpatinásabb angliai lóversenysorozat, a Royal Ascot rendezvényeire.



Az esküvő után a templomi ceremóniára meghívott 600 vendég mindegyike hivatalos volt a királynő által rendezett fogadásra. Estére Károly herceg szervezett szűkebb körű fogadást, amelyre 200 vendéget hívtak meg, köztük a királyi család tagjait és a hercegi házaspár barátait.