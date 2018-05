Színes

Nagy bajban van: 15 évet is kaphat VV Aurelio

hirdetés

Felfegyverkezve elkövetett emberrablással gyanúsítja VV Aureliót és két társát a Kecskeméti Járási- és Nyomozó Ügyészség - tudta meg a Blikk.



Az egykori villalakót tavaly októberben meglopta egy férfi egy vidéki szórakozóhelyen. Aurelio a barátaival a tolvaj után eredt, egy kocsmában meg is találták. A rendőrség szerint kirángatták, majd elhurcolták onnan a férfit.



A férfi két nap múlva került csak elő, akkor feljelentést tett. A nyomozás most is tart.



Az emberrablás bűncselekmény maximálisan kiszabható szabadságvesztés büntetési tétele 15 év.



Aurelio a Való Világ hatodik szériáját nyerte meg még 2014-ben, 119 napot töltött a villában.