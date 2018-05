Állati

Két évig nem tűnt fel a családnak, hogy nem kutyát nevelnek - videó

A családfő, Szu Jun két évvel ezelőtt vásárolt családjának egy kölyökkutyát egy nyaraláson. Akkor azt mondták neki, hogy tibeti masztiff. Eleinte csak azon lepődtek meg, hogy az állat milyen sokat eszik.



Napi egy doboz gyümölcsöt és két vödör tésztát is elfogyasztott - mesélte a nő a kínai médiának.



A "kis" kedvenc végül 110 kilósra hízott és még mindig nem állt meg a növekedésben. A családnak az is feltűnt, hogy szívesen áll két lábra.



Ahogy nőtt, úgy lett egyre medvébb a kinézete - mesélte a Kunming melleti faluban élő nő.



Végül a jünnani vadvédelmi központ sietett a család segítségére, ők fogadták be a védett örvös medvét.