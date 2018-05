Gyász

Megszólalt a gyászoló Várkonyi András

Példátlan emberi tartásról tett tanúbizonyságot Várkonyi András. A népszerű színész/sorozatsztár a hétvégén a Szenior-mozgásprogram 10 000 órás vállalásán jelent meg, amely egy nagyszabású, ingyenes, közösségi belvárosi sétával vette kezdetét a Fővám téren - írja a Bors.



Az ország Vili bácsija látszólag szokott életvidámságával jelent meg a programom, miközben lelke mélyén minden szülő rém­álmát éli meg: alig egy héttel ezelőtt veszítette el szeretett lányát, a mindössze 39 éves Várkonyi Andreát.



A színésznő hosszan tartó betegség után hunyt el, melyről édesapja mostanáig nem nyilatkozott a médiának. "Mint tudják, vannak magánéleti problémáim. Próbálom őket kezelni, ha túltenni nem is tudom magam rajtuk. Igyekszem a munkámra koncentrálni, ez most nemcsak elfoglaltság, hanem lelki terápia is ezekben a nehéz időkben. Nagyon sokat segít nekem, ahogy a közönség szeretete és a sport is" - mondta Várkonyi.



A mindig életvidám színész kissé meggyötörten, de annál nagyobb szeretettel fotózkodott a rajongóival, akik szeretetükről és részvétükről biztosították az ország Vili bácsiját gyászában.