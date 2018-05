Programajánló

Megfelelési kényszer sokoldalú szerepeink tükrében

Mindvégig hittem abban, hogy van létjogosultsága a sokoldalúságról beszélni. A Nőről, aki kivételes, egyedülálló, bátor, tiszteletreméltó. A Sokoldalú Nő rendezvény ötletét személyes tapasztalataim ihlették! A saját környezetemben egyre többször érzékeltem, hogy mennyire méltatlanul lebecsülik a nőket. De, ami még ennél is megdöbbentőbb: sokan közülünk saját magukat is.



Rengeteget töprengtem, hogy miképpen lehetne a nőket kimozdítani ebből az egyoldalú látásmódból. Miután rendezvényszervezéssel foglalkozom, adott volt, hogy kijelölök egy napot, ami csak róluk szól majd. Így született meg a Sokoldalú Nő rendezvény alapgondolata, mert hiszem, hogy minden nő csoda, ahogy azt is, hogy bármire képes. Úgy érzem, nem lehet elég sokszor és elég hangosan elmondani, hogy egy nő nélkül bizony a legtöbbször a feje tetejére állna a világ. És ezt mindenféle túlzás nélkül mondom. Kétségbe vonhatja, aki akarja, de talán nem érdemes.

Mert hányféle szerepben is kell helyt állnia? Egyrészt ott a nősége, de mellette anya és feleség is. És persze dolgozó nő is: vagy alkalmazott vagy saját vállalkozást vezet. És akkor a saját idejéről még nem is beszéltünk. Ez talán az egyik legfontosabb szerep, bármennyire hihetetlen is. Véleményem szerint, ha valaki önmagára nem fordít kellő időt, az bizony hatással lesz mindenkire, nem csak saját magára, de mindenkire, aki őt körülveszi.



Ahogy a februári rendezvényen, a folytatásban is az a célom, hogy bebizonyítsam minden résztvevőnek: mennyire értékes, és, hogy bátran szembenézhet az élet lehetőségeivel. Ehhez nem kell más, csupán az, hogy egy kicsit megváltoztassuk a gondolkodást. Attól kezdve, hogy elengedjük azt, ami nem épít, és befogadjuk azt, amitől százszor értékesebbek leszünk, már más emberré válunk. Fontos lépés ez: az elfogadás és a feltétel nélküli hit képessége. Ez pedig tanulható. Elsajátítható.

Éppen emiatt építettem fel úgy a rendezvénysorozatot, hogy interaktív és gyakorlatias legyen, ezáltal pedig egyedülálló. Február 18-án a legnagyobb mester Szily Nóra volt. Kár lenne tagadni. Lebilincselő előadása egyszerre volt múltidézés és jövőbelátás. Egyszerre volt határozott, mégis káprázatos humorral fűszerezett. Úgy tanított, úgy adott perspektívát, mint senki más. A résztvevők pedig elhitték, de legalábbis nem kérdőjelezték meg, hogy egész lényét, lelkét adta nekik. Ezt hívják bizalomnak.



És éppen emiatt lesz a június rendezvény egész napos előadója Nóra. Mert hat, mert emberi, mert tapasztalt, mert őszintén kitárulkozik. Ez a példamutatás origója. Rendíthetetlenül hiszek Nórában, ahogy abban is, hogy okkal választotta beszélgetőtársainak Csonka Andrást és Hajdú Steve-t. Két eltérő pólus, két eltérő szemlélet, két történet, amit érdemes nem csak hallani, de meghallani is.



Várunk mindenkit szeretettel erre az egy napos feltöltődésre!



Mihalcsek Noémi Golden Events, A Sokoldalú Nő rendezvénysorozat megalapítója

www.sokoldaluno.hu