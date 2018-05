Tündéri fotók a kis Lajos hercegről

Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné hivatalos rezidenciájuk, a Kensington Palota Twitter-oldalán osztották meg az alábbi elbűvölő fotókat a legifjabb hercegről.



Lajos Artúr Károly herceg április 23-án látta meg a napvilágot a londoni St Mary's kórházban, ugyanott, ahol bátyja, György herceg, és nővére, Sarolta hercegnő is született.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte's third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte's third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN