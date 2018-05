Ünnep

Danny DeVito-nappá nyilvánították november 17-ét

Danny DeVito-nappá nyilvánították a 73 éves amerikai filmsztár születésnapját, november 17-ét szűkebb hazájában, New Jersey-ben - jelentette be a színész szülővárosának képviselője és az állam kormányzója, Phil Murphy a hétvégén.



New Jersey-ben azonban csak a második, akinek napja van az évben, az ugyancsak ebben az államban született Jon Bon Jovi zenész ebben a hónapban kapott napot, az övét április 14-én, szintén a születésnapján tartják.



A 73 éves, Emmy- és Golden Globe-díjas színész, rendező, producer olyan filmekben játszott karakterszerepeket, minta Száll a kakukk fészkére (1975), A smaragd románca (1984), valamint ő rendezte A rózsák háborúját (1989).



Producercégét, melyet 1992-ben alapított feleségével, szülőföldjéről nevezte el Jersey Filmsnek. A cég nevéhez fűződik többek között a Ponyvaregény (1994), a Szóljatok a köpcösnek! (1995) és az Erin Brokovich, zűrös természet (2000).