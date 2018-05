Megemlékezés

Így emlékeztek meg a nemrég elhunyt Avicii-ről

Nyilvánosságra hozták Avicii halálának részleteit, így most már bizos, hogy öngyilkoss lett a 28 éves dj.



Tim Bergling hirtelen halála megrázta az egész világot. Az április 20-án elhunyt dj családja már korábban elmondta, nagy a valószínűsége annak, hogy Avicii öngyilkos lett, ami mostanra biztossá vált. Az információk szerint a dj nyakán és csuklóján vágások voltak - írja a Blikk a Mirror lapra hivatkozva.



A család arról is beszélt, hogy a hatalmas stressz alatt dolgozó, maximalista Avicii a visszavonulását követően a békét és a boldogságot kereste.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is.