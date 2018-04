Nagy-Britannia

Kiderült, ki lesz Harry herceg esküvői tanúja

Az idén 34 éves Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be. 2018.04.26 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vilmos herceg lesz öccse, Harry esküvői tanúja - közölte csütörtökön a Kensington-palota.



Harry és Vilmos londoni rezidenciájának és hivatalának bejelentése szerint Vilmos megtiszteltetésnek veszi és örömmel elfogadja öccse felkérését.



Az idén 34 éves Harry herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és menyasszonya, Meghan Markle 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be.



Az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.



Harry a felkéréssel bátyja hét évvel ezelőtti gesztusát viszonozta, ugyanis Vilmos őt kérte fel tanújának Katalin hercegnővel 2011 áprilisában, a londoni Westminster-apátságban tartott esküvőjére.



Harry tanúkénti szereplését a királyi ház protokollosai annak idején állítólag rettegve várták, tekintettel arra a közismert tényre, hogy a katonaherceg, aki aktív fegyveres szolgálata idején kétszer megjárta az afganisztáni tűzvonalat is, akkori zabolátlan korszakában nem feltétlenül ragaszkodott az udvari szótár kimért fordulataihoz nyilvános megszólalásai során, és hajlamos volt cifra kitérőket tenni kevésbé szalonképes, tömörebb megfogalmazások felé.



A BBC-nek Vilmos esküvője előtt adott nyilatkozatában Harry még rá is játszott e félelmekre, kijelentve: Vilmos két barátjával együtt írta az esküvői köszöntőt, amelynek elhangzása után bátyjának "valamivel kevesebb haja lesz".



Az esküvői fogadáson elmondott beszédét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de a jelenlévők a brit sajtónak elmondták, hogy Harry végül igen konszolidált, szívhez szóló, szeretetteljes köszöntőt tartott, amelyből nem hiányoztak a Vilmos kontójára elsütött poénok, de a beszéd bőven a szalonképesség határain belül maradt.



Vilmos egyelőre nem tett utalást arra, hogy milyen köszöntőt tervez öccse esküvőjén, de az udvarnak valószínűleg nincsenek a hét évvel ezelőttihez hasonló aggályai, tekintettel a brit trón majdani várományosa, az immár háromgyermekes családapa közismerten kimért stílusára.