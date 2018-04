Nem semmi

Összeveszett az anyjával, ellopta a hitelkártyáját és nyaralni ment Balira a 12 éves gyerek

Csúnyán összeveszett anyjával egy 12 éves ausztrál kisfiú. A médiában Drew álnével emlegetett gyerek azt szerette volna kikönyörögni az őt egyedül nevelő asszonytól, hogy menjenek üdülni Balira.



A nő nem ment bele, a kisfiú viszont megmakacsolta magát. Ellopta édesanyja hitelkártyáját, online foglalt magának repteret és szállást, majd másnap reggel elindult, mintha csak iskolába menne. Előre kikereste a neten, hogy melyik légitársaságnál nem kérnek a kiskorú utasoktól szülői papírt, így gond nélkül felengedték a Perth-be, majd az onnan Bali szigetére tartó gépre is.



A szállás elfoglalása is simán ment, azt hazudta a recepciósnak, hogy a nővérével jött, ő is nemsokára megérkezik.



Otthon közben kiderült, hogy nem volt iskolában, és este sem ért haza, így édesanyja riasztotta a rendőrséget.



Négy napba telt, mire otthon rájöttek, mi történt, eközben a kisfiú a tópusi paradicsomban lógatta a lábát. Valószínűleg élete végéig szobafogságban lesz.