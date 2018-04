Tragédia

Így búcsúzik volt szerelme, Emily Goldberg Aviciitől

Régi, privát fotókkal és megható szavakkal búcsúzik egykori szerelmétől, Aviciitől Emily Goldberg. A lány 2011. és 2013. között volt a híres DJ barátnője.



"Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love” - írta nekem Tim ezt a dalt. (Ez nagyjából annyit jelent, hogy ne tegyél le rólunk, válassz engem és megmutatom a szerelmet. ) Az alatt a két év alatt, amíg jártunk, ő volt a legnagyobb bizalmasom és barátom. Képtelen vagyok úgy nézni Bearre, a közös kutyánkra, hogy ne jusson eszembe az: többé nem láthatom Tim arcát.



Keltsetek fel, ha vége van, mert nem akarom, hogy mindez igaz legyen!