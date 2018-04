Tragédia

Prince halála: megdöbbentő fejlemények és képek

Vádemelés nélkül fejezte be a két éve elhunyt popsztár, Prince ügyében folytatott vizsgálatot a minnesotai ügyészség, amely szerint az énekes tudta nélkül szedett be hamisított gyógyszert. 2018.04.21 07:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Egyszerűen nincs elég bizonyítékunk ahhoz, hogy bárkit is bűncselekménnyel vádoljunk meg Prince halála ügyében" - jelentette be Mark Metz Carver megyei ügyész.



"Nem utal semmiféle bizonyíték bármiféle ártó szándékra, indítékra vagy összeesküvésre" - tette hozzá.



A március végén ismertetett toxikológiai jelentés szerint egy fentanil nevű szintetikus opiát, a morfiumnál 50-100-szor, a heroinnál 30-50-szer erősebb fájdalomcsillapító "extrém" túladagolása vezetett a sztár halálához.



Az ügyész szerint Prince azt hitte, hogy a Vicodin nevű fájdalomcsillapítót veszi be, ám a tabletták fentanillal szennyezett hamisítványok voltak.



Semmi nem bizonyítja, hogy a pirulákat, amelyek megölték a zenészt, orvos írta fel - tette hozzá.



Lehetetlen volt kideríteni, hogy az énekes miként jutott a fentanillal szennyezett Vicodin-tablettához - közölte Metz.



A vizsgálatok kiderítették, hogy Prince évek óta erős fájdalomtól szenvedett, otthonában több száz különböző fájdalomcsillapítót találtak.



A gyógyszerek egy részét testőre nevére írták fel, hogy védjék magánszféráját - mondta el az ügyész.



Az 57 éves énekesre a liftben találtak rá a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonában 2016. április 21-én.