Állati

Új barátra talált az elveszett bébi elefánt

hirdetés

Nem egy történetet hallottunk már arról, mennyire csodálatos lények az állatok, és képesek egymáson segíteni a legnagyobb bajban. Azonban minden bizonnyal az állatvilág egyik legkülönlegesebb barátságáról esik most szó, aminek egyik főszereplője egy magára maradt kiselefánt.



Hiába ugyanis a csordaszellem, a beteg vagy öreg állatok mindig lemaradnak, ez történt Ellievel is, akit végül egy dél-afrikai állatmentő központban fogadtak be. Sokáig úgy tűnt, hogy betegségét nem tudja átvészelni, azonban végül felerősödött. De csak fizikailag, a lelke darabokban volt.



Végül egy leszerelt rendőrkutya került mellé, akivel olyan szoros barátságot kötött, hogy azóta a két állat elválaszthatatlan lett – mindent közösen csinálnak. A kiselefánt pedig újra boldog.