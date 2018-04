Szépség

A Playboy megtalálta az év legjobb nőjét

A Playboy 2018-as év playmate-je Nina Daniele lett, aki noha friss húsnak számít, nem először szerepel a lapban, már tavaly áprilisban is megjelent a magazinban, ám most jóval nagyobb felületet kapott, és nem csak a fotóinak, hanem a gondolatainak is, ugyanis interjút is adott.