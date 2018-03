Sport

Cuki húsvéti fotót posztolt Katinka és Shane

hirdetés

Hónapok után csütörtökön posztolt először közös képet a közösségi oldalaira Hosszú Katinka és Shane Tusup. A háromszoros olimpiai bajnok és edző-férje házassága a múlt év végén romlott meg, a bulvárlapok arról írtak, hogy a sportoló februárban a válókeresetet is beadta, igaz, később felfüggesztette a folyamatot. Sajtóértesülések szerint a pár terápiára is járt. Aztán megérkezett a csütörtöki kép, amelyhez azt írta Hosszú, amit hároméves házassági évfordulójukon posztolt fotója alá is: Te és én a világ ellen.