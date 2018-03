Még színesebb lett a választék

Bemutatkoztak az idei iskolaszerek

Már márciusban a szeptemberi iskolakezdésre készülnek az iskolaszer-gyártók és -kereskedők. A most bemutatott idei választék minden eddiginél színesebb lesz, emellett számos újdonsággal találkoznak majd a szülők és diákok. 2018.03.28 13:11 ma.hu

Bemutatta idei kínálatát a viszonteladóknak az ország vezető iroda-, író- és iskolaszer-kereskedője, az idén 125 éves Pátria Nyomda Zrt. A tízéves hagyományokra visszatekintő, március 27-28-án rendezett eseményt ezúttal Budapesten tartották. A számtalan, ismert külföldi és hazai márka mellett a cég saját gyártású termékcsaládjai is bővültek.



A Pátria Nyomda Zrt. termékfejlesztési stratégiájára jellemző, hogy az új tanári zsebkönyv összeállításában közel 1000 pedagógus bevonásával végzett kutatás során megfogalmazott igényekre támaszkodtak. Így került a speciális, a 2018/19-es tanévre készült határidőnaplókba többek között órarend, összesített naptár, heti, havi és éves tervező, osztálynévsor, fogadóórák vagy csengetési rend.



Ugyanez a szakmaiság jellemzi az alsósoknak szánt Írok és rajzolok (ebben vonalas és sima lapok váltják egymást), valamint „füles” füzetek legújabb tagjait. Ez utóbbi, otthoni használatra készült kiadványok formája állatfigurákat idéz, és a tervezésnél például csak kerekfülű állatok jöhettek szóba, mert a hegyes fül hamar szamárfüllé változna a kisiskolások kezében. Emellett új, még vonzóbb külsőt kaptak a különböző alap- és spirálfüzetek is.



Szintén újak a különböző kreatív készletek, színes fapálcikák, glitteres és fémszínű dekorgumi lapok. Megújult továbbá a cég által forgalmazott, két legismertebb nemzetközi márka, a francia Clairefontaine és az olasz Pigna szortimentje is.



A fejlesztésekkel elsősorban a szülők és diákok életét akarjuk megkönnyíteni, hiszen az igazán időigényes feladat tanévkezdéskor nem az adott tankönyvcsomag beszerzése – hiszen az eleve adott –, hanem a füzetek, írószerek és más, nélkülözhetetlen eszközök kiválasztása és megvásárlása. Itt nemcsak a kisebb és nagyobb diákok ízlésének kell megfelelni, de az is fontos, hogy a nagyon különböző anyagi lehetőségekkel rendelkező szülők közül is mindenki megtalálja a lehetőségeihez igazított választékot – ismertette a fejlesztések hátterét Orgován Katalin, a cég vezérigazgatója.