Színes

Ki kíváncsi egy öregedő nőcsábászra, egy végbéltükrözésre?

hirdetés

Bár semmi konkrét tervről nem tudni, mégis időről-időre felröppennek a Jóbarátok című vígjátéksorozat feltámasztásáról szóló hírek.



Az egykor Joey-t alakító Matt LeBlanc a Daily Mailnek mesélt róla, miért ellenezné minden porcikájával a sorozat feltámasztását.



"A nézők biztosan tudni szeretnék, mi történt a szereplőkkel, de mi pont egy bizonyos életszakaszt mutattuk be, a mindennapokat a főiskola után, mielőtt az ember megállapodna és családot alapítana. Ma már biztosan nem lenne ugyanaz” - mondta a színész, aki sosem ismételné meg egykori szerepét.



Konkrét példán keresztül is érzékeltette, szerinte miért nem működne az új verzió: "Nem hiszem, hogy bárki látni akarná, amint Joey végbéltükrözésre megy. Az rendben van, hogy a Central Parkban kávézgat, vagy meghallgatásokra jár, de az már nem olyan vicces, ha orvosi kezelésre van szüksége. Akkoriban sokkal fiatalabbak voltunk, és szerintem a karaktereinknek azoknak is kéne maradniuk.”



Hogy iagaza van-e, döntsék el Önök.