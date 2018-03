+18

Becsukatnák Párizs első szexbabás bordélyházát

hirdetés

Épphogy egy hónapja nyílt meg Párizs egyik bérházában a város első szexbababordélyháza, máris be akarnák záratni baloldali és feminista aktivisták. A 14. kerületi bábúkupiban a kuncsaftokat négy felfújható, embernagyságú szexjáték várja pásztorórára.



A bordély eredetileg hivatalosan játékteremként üzemel, nagy titokzatosság közepette, ugyanis a honlapon nincs megadva cím, a babázáshoz kedvet kapóknak előbb ki kell fizetniük a „játékidő” árát, csak ezt követően tudják meg, hová kell menniük. Az XDolls nevű cég Lily, Sofia, Kim és Candice néven hirdeti a babákat.



A párizsi városvezetés egyik tagja, Nicolas Bonnet Oulaldj azonban bezáratná a bordélyt, mivel szerinte egyáltalán nem ugyanarról van szó, mint a csocsózás vagy a flipperezés, viszont a francia fővárosban igencsak illegális bordélyházat üzemeltetni. Ez a jogi része, van emberi is, ugyanis úgy véli, a hely lealacsonyító képet közvetít a nőkről.



A Mouvement du Nid feminista csoport egyik képviselője, Lorraine Questiaux is egyetért ezzel, álláspontjuk az, hogy az XDolls "nők megerőszakolásának szimulációjával" keresi a bevételét. Tudniillik, a magatehetetlen, reakcióképtelen nővel való szexuális aktust a törvények szexuális erőszaknak nevezik. Azaz a hely a nemi erőszakot népszerűsíti.



Ugyanakkor a rendőrség korábban már kiszállt a helyszínre, de mindent rendben találtak. A Le Parisiennek nyilatkozó rendőr szerint nem helytálló ebben az esetben a nemi erőszak kifejezés használata, mert az "olyan, mintha egy nő feljelentene egy vibrátort".



Európa első szexbababordélyháza 2017 februárjában nyílt Barcelonában, de nyílt már az Egyesült Királyságban és Amszterdam vörös lámpás negyedében is. Magyarországon idén szintén nyitottak egy hasonló intézményt. "A belvárosi lakásban egy cserélhető fejű baba várja a vendégeket, óránként 15 ezer forintért. A körülbelül 700 ezer forintos modell profibb szerkezet egy guminőnél, de egy robotnál jóval kevesebb, nincs benne semmilyen mesterséges intelligencia" - írta akkor a 24.hu.