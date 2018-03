Sorozatfüggés

Ez aztán a fordulat! Magdi anyus visszatér a Barátok köztbe

hirdetés

Fodor Zsóka (75) ismét feltűnik a Barátok köztben, a Blikk információi szerint a sorozat készítői visszahozzák a sorozat ikonikus szereplőjét, aki még az idén látható lesz a képernyőn. A színésznő által formált karakter, Magdi anyus 2009-ben meghalt, miután takarítás közben legurult a lépcsőn – sokak számára ma is ez a Barátok közt egyik legszomorúbb jelenete.



Ám ez nem jelenti azt, hogy a forgatókönyvírók fantáziája nem szárnyalhat, számos külföldi és magyar sorozatbeli példa van arra, hogyan lehet feltámasztani egy elhunyt szereplőt. A Blikk úgy tudja, hogy az idén 20 éves Barátok közt készítői több megoldásban is gondolkodnak. Fodor Zsókával már tárgyalnak a részletekről. A színésznőt is megkereste a lap, ő azonban nem kívánt nyilatkozni.

A Blikk informátora szerint a sorozat 20. évfordulójára több régi, évek óta nem szereplő színész is feltűnhet a Barátok köztben - vajon ki lesz az, R. Kárpáti Péter, Ábrahám Edit, Németh Kristóf, Konta Barbara vagy Juga Veronika?