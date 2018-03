Segítség

Egy apró kongói-magyar csoda - videóval!

Egy megható és különleges történet egy fiatal orvosról, aki magyar támogatói, örökbefogadó szülői nélkül, valószínűleg utcagyerek maradt volna, és ma is koldusként élne valahol Kongóban. 2018.03.14 03:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy megható és különleges történet egy fiatal orvosról, aki magyar támogatói, örökbefogadó szülői nélkül, valószínűleg utcagyerek maradt volna, és ma is koldusként élne valahol Kongóban. Doktor Tsava Tona most azért is jött Magyarországra az őt felkaroló magyar alapítvány segítségével, hogy találkozzon egyik örökbefogadó szülőjével.